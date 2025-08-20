Homem é executado a tiros em Samambaia; autor é preso

Um homem identificado como Paulo foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (20/8), na QR 403 de Samambaia Norte, em frente à distribuidora de bebidas Oper Beer. A Polícia Militar (PMDF) prendeu um dos autores em Santa Maria e, com ele, encontraram uma arma.
O suspeito estava em um Prisma preto e foi abordado na BR-040. Segundo a PM, no interior do veículo havia um revólver com cinco munições deflagradas. A dinâmica do crime ainda é investigada.
Por Darcianne Diogo
postado em 20/08/2025 21:06