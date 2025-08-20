Polícia cumpre mandados em internação contra adolescentes envolvidos em roubo

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, nesta quarta-feira (20/8), mandados de internação provisória contra dois adolescentes, de 17 e 15 anos, investigados por envolvimento em um roubo com extrema violência, ocorrido em julho deste ano, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO).

As ordens judiciais foram executadas no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Formosa, onde os dois estavam internados provisoriamente por outro ato infracional de natureza grave.

De acordo com as investigações do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Luziânia, os adolescentes, acompanhados do pai de um deles, invadiram uma residência armados com uma machadinha e facas. Durante a ação, agrediram uma mãe e os filhos.

O pai foi preso preventivamente à época por tráfico de drogas. Além disso, contra ele já havia mandado de prisão por um homicídio cometido em 2024. Segundo a Polícia Civil, os adolescentes apresentam histórico de envolvimento em tráfico e outros crimes violentos, atuando sob influência direta do pai.

O Geic reforça o pedido de apoio da comunidade para denúncias de crimes e tráfico de drogas pelo WhatsApp (62) 98595-5330.