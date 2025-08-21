Escritor baiano lança em Brasília livro de crônicas sobre futebol

Brasília recebe, neste sábado (23/8), o escritor e radialista baiano Franciel Cruz, que desembarca na capital para lançar seu segundo livro de crônicas, “Tá pensando que tudo é futebol? reminescências e contradições”. A obra, que traz 49 textos, faz uma reflexão bem-humorada sobre os rumos do futebol e da vida, e convida o leitor a se encantar pela mágica do drible e outros artifícios que, segundo o autor, parecem cada vez mais raros.
No livro, Franciel Cruz aborda a "corrida de cavalos" em que o futebol se tornou, com o aumento do vigor físico e a imprevisibilidade sendo substituída por cálculos e pelo VAR, que decide jogos por um "dedo mindinho ou por um nariz de vantagem".
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Para o jornalista e escritor Douglas Ceconello, Franciel é "mestre na arte de fingir que vai para um lado e sair para o outro". Segundo o autor, ele usa o futebol como um ponto de partida para discutir questões mais profundas da vida, como os sonhos que se perdem e a beleza e a ruína que nos alcançam.
Serviço
O que: Lançamento de “Tá pensando que tudo é futebol?”, livro de crônicas de Franciel Cruz.
Onde: Bar Pardim), CLN 405 .
Quando: Sábado (23/8), a partir das 17h
Saiba Mais