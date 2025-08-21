Arqueólogos descobrem 'Livro dos Mortos' do Antigo Egito em cemitério de 3.500 anos

Arqueólogos encontraram o local na região de Tuna al-Gebel, parte central do Egito.
Entre os artefatos, foi encontrado um pergaminho de 13 metros do chamado 'Livro dos Mortos' – um texto funerário que orientava os mortos na passagem para o além.
O manuscrito, em bom estado de conservação, faz parte de uma tradição egípcia que incluía fórmulas mágicas e encantamentos enterrados com os falecidos.
Originalmente chamado 'Livro da Saída para a Luz do Dia', o documento integrava rituais de sepultamento.
A descoberta, feita em 2023, data do Novo Império, ou seja, um período que vai de 1.550 a 1.070 a.C.
Além do livro, os pesquisadores encontraram sarcófagos, amuletos e estatuetas shabti.
As estatuetas shabti eram figuras que, segundo a crença egípcia, serviam aos mortos no pós-morte.
Outros achados incluem múmias, como a filha de Djehuty (sumo sacerdote de Amon) e uma cantora do templo de Amon.
Também foram achados vasos canópicos, recipientes usados no Egito Antigo para guardar órgãos de pessoas mortas.
Tuna al-Gebel Ã© uma regiÃ£o arqueolÃ³gica localizada no centro do Egito, a oeste da cidade de Mallawi, na provÃncia de Minya.
Considerada uma das áreas mais importantes para a arqueologia egípcia, ela funcionou como necrópole da antiga cidade de Hermópolis Magna durante o Período Tardio e o Período Greco-Romano.
O local é famoso por seus extensos cemitérios e por abrigar túmulos monumentais, templos e catacumbas dedicadas a divindades como Thoth, o deus da sabedoria, e sua consorte, a deusa-leoa Sekhmet.
Entre seus achados mais notáveis estão a necrópole de animais sagrados, especialmente íbis e babuínos mumificados, que eram associados ao culto de Thoth, além de sarcófagos humanos, amuletos e artefatos variados.
Além disso, o sítio se destaca pelo túmulo de Petosiris, um sumo sacerdote de Toth que viveu no período Ptolomaico.
A tumba de Petosiris é única por sua fusão de estilos artísticos, combinando temas egípcios tradicionais com a influência grega.
Outro ponto de interesse é a tumba da jovem Isadora, que viveu durante a era romana e se tornou uma figura local após sua morte prematura por afogamento.
A região continua a ser estudada por arqueólogos, desvendando novos segredos sobre o passado do Antigo Egito.