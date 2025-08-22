DF tem 710 vagas de emprego nesta sexta-feira (21/8)

Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 710 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (22/8), com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 3.171,34. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As maiores remunerações são para os cargos de meio oficial de mecânico de refrigeração (duas vagas) e ajustador mecânico de manutenção (uma vaga), todas em Águas Claras. As funções exigem ensino médio completo e experiência comprovada, oferecem salário de R$ 3,1 mil e são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs).

Além dessas, o sistema também disponibiliza outras oportunidades para PCDs, como vidraceiro, oficial de manutenção, marceneiro, eletricista, auxiliar técnico de educação e auxiliar de manutenção predial (cinco vagas), distribuídas em diferentes regiões do DF.

Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 15 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo para futuras seleções, mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia, já que o sistema cruza os perfis cadastrados com a demanda das empresas.

Empregadores que queiram oferecer vagas ou realizar entrevistas nas agências podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).