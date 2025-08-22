Acumulou! Prêmio da Mega-Sena vai para R$ 28 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, feito na noite da última quinta-feira (21/8). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 02, 37, 38, 46, 52 e 55. O próximo sorteio será realizado neste sábado (23/8), e o prêmio está acumulado em R$ 28 milhões.

No último sorteio, um bolão feito no município de Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de R$ 63 milhões ao acertar as seis dezenas do prêmio principal. A modalidade da quina tiveram 51 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 52 mil. A quadra registrou 3.737 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.180.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.