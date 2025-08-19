Mega-Sena: bolão feito no Maranhão leva prêmio de R$ 63 milhões

De acordo com o próprio site da Loterias Caixa, a aposta foi realizada e registrada presencialmente na lotérica Britto e Malta, no centro da cidade - (crédito: Reprodução / Loterias Cixa / YouTube)

Um bolão feito no município de Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de R$ 63 milhões ao acertar as seis dezenas do concurso 2903 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (19/8), pela Caixa Econômica Federal.

Leia também: Pagamento à moda antiga: ainda posso utilizar dinheiro em espécie?



De acordo com o próprio site da Loterias Caixa, a aposta foi realizada e registrada presencialmente na lotérica Britto e Malta, no centro da cidade. O bolão tinha 15 cotas. Os participantes fizeram um jogo de sete números.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena foram: 20-24-27-46-50-54. O próximo concurso da loteria em questão acontecerá nesta quinta-feira (21/8), a partir das 20h. Confira, também, os demais resultados da noite.