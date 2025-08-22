Mandante e executores são condenados a 114 anos por assassinato em Ceilândia

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou, nesta quinta-feira (21/8), quatro envolvidos no assassinato de Christian Peterson Ferreira Nunes, 19 anos, ocorrido em 14 de setembro de 2021, no Sol Nascente. Somadas, as penas chegam a 114 anos de reclusão.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime foi encomendado por Felipe Pires Bernardes, que, na véspera, havia se envolvido em uma colisão com um motociclista. Christian interveio em defesa do condutor da moto, o que teria motivado a vingança.

Na manhã seguinte, por ordem de Felipe, os executores Bruno da Silva Oliveira, Daniel Alves Sousa e Wagner Cortes Bernardes Júnior emboscaram a vítima utilizando dois carros. O jovem foi encurralado e atingido por, pelo menos, 12 disparos de pistolas calibre 9mm e .45.

O júri reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do agravante de reincidência para todos os condenados. Wagner, Bruno e Daniel foram sentenciados a 28 anos de prisão, cada. Felipe, apontado como mandante, recebeu pena de 30 anos.

Pouco após a leitura da sentença, Daniel, que cumpria prisão domiciliar, rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. Ele é considerado foragido. Os demais réus permanecem presos e já iniciaram o cumprimento da pena em regime fechado.

