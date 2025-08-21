Aluna do Colégio Dom Pedro II, no DF, é vice-campeã mundial

DD Darcianne Diogo

Mariana Daufenbach de Moura, vice-campeã por equipe no Campeonato Mundial de Va'a 2025 - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A brasiliense Mariana Daufenbach, 16 anos, estudante do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII) do DF, conquistou o vice-campeonato mundial por equipes no Campeonato Mundial de Va’a 2025, promovido em Niterói (RJ), entre 15 e 20 de agosto.

Foi a primeira vez que a competição, que reuniu 819 atletas de 26 países, ocorreu no Oceano Atlântico e também no Brasil. Na categoria Júnior 19, a equipe brasileira composta por seis atletas percorreu 24 quilômetros de maratona, ficando atrás apenas da Nova Zelândia e superando potências como o Taiti.

Além de Mariana, integraram a equipe: Ana Júlia Alexandrino (Niterói), Sophia Rodriguez (Búzios), Nina Peres (Fusão Va’a), Lívia Mariano (Ilha Grande) e Maria Vitória Campos (Saquarema).

Aluna do 2º ano do ensino médio, Mariana coleciona títulos nacionais e internacionais. Entre eles, o campeonato pan-americano de maratona V6 (2024) e conquistas brasileiras em velocidade e maratona.

O Colégio Militar Dom Pedro II, mantido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, celebrou o resultado e destacou o apoio da família da atleta. A canoa havaiana, ou polinésia, é um esporte em ascensão e está em processo de reconhecimento olímpico.