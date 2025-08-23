Carreta carregada com entulho tomba na EPIA, próximo à Candangolândia

O caminhão foi deixado sob a responsabilidade da empresa transportadora - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma carreta carregada com entulho tombou na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), próximo à Candangolândia, na noite desta sexta-feira (22/8). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o acidente ocorreu às margens da via no balão de acesso ao Gama.

O motorista, de 57 anos, foi encontrado consciente e sem ferimentos. Após avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele não precisou ser levado a um hospital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os bombeiros agiram para conter o vazamento de óleo e chorume na pista, realizando a limpeza e o isolamento da área para garantir a segurança. O caminhão foi deixado sob a responsabilidade da empresa transportadora e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu ficou responsável pelo local.