Vídeo: Câmera de segurança registra o acidente que matou jovem de 21 anos

Câmera de seguranças do local filmaram o momento do acidente - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a BMW 1251, com cinco ocupantes, capotou na DF-002 (EPIA) na descida do Colorado, perto do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 9h da manhã da última quinta-feira (21/8) e vitimou Maria Eduarda Pinheiro, de 21 anos, que morreu após 50 minutos de tentativas de reanimação. Veja o momento do acidente:

No carro também estavam Flávio Viana, 23, que conduzia o veículo, Grazielly Mendes, 20, Letícia, 19, e Elayne Teotônio. O grupo voltava de uma festa ocorrida em uma lancha no Lago Paranoá. Segundo informações da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o condutor segue em estado grave. A corporação também afirmou que vai tentar ouvir o depoimento das demais passageiras ainda nesta sexta-feira (22/8).