Tragédia na DF-290: trabalhadores mortos em acidente no Gama voltavam de obra

As quatro pessoas que morreram em um grave acidente na DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama, foram identificadas. As vítimas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, são quatro trabalhadores que voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia. Um dos ocupantes do veículo sobreviveu e foi levado ao hospital.

O acidente ocorreu por volta das 14h55. Os cinco homens estavam em um Onix branco e levavam uma carretinha com telhas. Testemunhas contaram à reportagem que os trabalhadores seguiam para casa após um dia de trabalho em uma obra de construção. Próximo ao Setor Sul do Gama, o condutor do Onix perdeu o controle e colidiu contra a carreta, que seguia na via contrária.





















O motorista do caminhão tentou jogar o automóvel para a área de mata. O carro com os cinco homens também caiu na ribanceira. Quatro morreram no local e um foi resgatado com vida. O condutor do caminhão foi transferido ao hospital consciente.