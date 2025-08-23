InícioCidades DF
Tragédia na DF-290: trabalhadores mortos em acidente no Gama voltavam de obra

Testemunhas contaram à reportagem que os trabalhadores seguiam para casa após um dia de trabalho em uma obra de construção

Acidente na DF-290: tragédia deixou quatro mortos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)
As quatro pessoas que morreram em um grave acidente na DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama, foram identificadas. As vítimas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, são quatro trabalhadores que voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia. Um dos ocupantes do veículo sobreviveu e foi levado ao hospital.

O acidente ocorreu por volta das 14h55. Os cinco homens estavam em um Onix branco e levavam uma carretinha com telhas. Testemunhas contaram à reportagem que os trabalhadores seguiam para casa após um dia de trabalho em uma obra de construção. Próximo ao Setor Sul do Gama, o condutor do Onix perdeu o controle e colidiu contra a carreta, que seguia na via contrária.

 

  • Acidente na DF-290
O motorista do caminhão tentou jogar o automóvel para a área de mata. O carro com os cinco homens também caiu na ribanceira. Quatro morreram no local e um foi resgatado com vida. O condutor do caminhão foi transferido ao hospital consciente.

postado em 23/08/2025 19:00 / atualizado em 23/08/2025 19:02
