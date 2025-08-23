Louvai 2025 espera 30 mil pessoas neste sábado (23/8) no Taguaparque

Por Lara Costa

Especial para o Correio

O Festival Louvai de 2025 encerra neste sábado (23), depois de três dias de atividade no Taguaparque, em Taguatinga, no Distrito Federal, e sem registro de ocorrência. Nos dois primeiros dias, na quarta e na quinta-feira, participaram aproximadamente 3.000 e 5.000 pessoas, respectivamente; e na sexta-feira, tiveram 20.000 pessoas, com o evento iniciando às 18 horas, e encerrando à meia-noite.

Segundo Daniel Leite, um dos organizadores do festival, a expectativa é de que, neste sábado (23/8), 30 mil pessoas frequentem o local para a apresentação da cantora Aline Barros. "Até o presente momento, não tivemos nenhuma ocorrência no evento, ainda temos o dia de hoje do encerramento, o dia mais movimentado que vai encher mais e cremos também que não teremos nenhuma intercorrência", relata.

Realizado pelo Instituto Orgulho de Ser Nordestino, com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF), o Louvai festival que tem como objetivo unir espiritualidade, cultura e turismo, posicionando Taguatinga como um polo de turismo religioso. A estimativa inicial era de que cerca de 80 mil pessoas do Distrito Federal e do Entorno participem do festival ao longo dos quatro dias.





