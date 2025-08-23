Carro bate em caminhão, cai em ribanceira e deixa quatro mortos na região do Gama

Quatro pessoas morreram em um grave acidente na DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama. Segundo informações apuradas pelo Correio, as vítimas estavam em um carro, um Onix branco, quando o condutor colidiu contra um caminhão e caiu na ribanceira.

A tragédia ocorreu por volta das 14h55 deste sábado (23/8), na via de sentido ao Engenho das Lages. O carro transportava telhas em um reboque. O motorista do veículo pequeno teria perdido o controle e batido contra o caminhão que vinha no sentido contrário. A carroceria da carreta também caiu na ribanceira.

A Polícia Militar confirmou quatro óbitos e duas pessoas transportadas ao hospital.

























Volta do trabalho

As quatro pessoas mortas no acidente — que ainda não tiveram os nomes divulgados — são trabalhadores que voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia. Um dos ocupantes do veículo sobreviveu e foi levado ao hospital.

Os cinco homens estavam em um Onix branco e levavam uma carretinha com telhas. Testemunhas contaram à reportagem que os trabalhadores seguiam para casa após um dia de trabalho em uma obra de construção.

O motorista do caminhão tentou jogar o automóvel para a área de mata. O carro com os cinco homens também caiu na ribanceira. Quatro morreram no local e um foi resgatado com vida. O condutor do caminhão foi transferido ao hospital consciente.

