InícioCidades DF
Trânsito

Tragédia na DF-290: quem eram os trabalhadores mortos em acidente no Gama

Os trabalhadores voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia, quando o carro em que estavam colidiu contra uma carreta

Autom&oacute;vel levava cinco passageiros que voltavam de obra; apenas um sobreviveu - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Autom&oacute;vel levava cinco passageiros que voltavam de obra; apenas um sobreviveu - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Três dos quatro homens mortos em um grave acidente de trânsito ocorrido DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama, foram identificados. Marcos Baldez Cardoso, 28 anos, João Carlos de Souza Guimarães, 41, Antônio Carlos Nascimento, 49, e o quarto não identificado voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia, quando o carro em que estavam colidiu contra uma carreta. Apenas um passageiro, Valdier Oliveira, 35, e o motorista do caminhão sobreviveram.

Por volta das 14h50 deste sábado (23/8), militares do Corpo de Bombeiros e da PM receberam um acionamento para um grave acidente na DF-290, sentido Engenho das Lages. As vítimas — Marcos, João, Antônio e o quarto homem — trabalhavam juntas em uma obra no Gama. Após o fim do expediente, seguiram em um Ônix branco rumo a Samambaia, onde moravam. No veículo também estava Valdier, o único sobrevivente. Eles rebocavam uma carrocinha carregada de telhas.

  • Automóvel levava cinco passageiros que voltavam de obra; apenas um sobreviveu
    Automóvel levava cinco passageiros que voltavam de obra; apenas um sobreviveu Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • O condutor do Onix perdeu o controle e colidiu contra a carreta, que seguia na via contrária.
    O condutor do Onix perdeu o controle e colidiu contra a carreta, que seguia na via contrária. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama vitimou quatro homens
    Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama vitimou quatro homens Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 23/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama.
    23/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 23/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama.
    23/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gama. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gamaxx
    Acidente entre carro e carreta na DF 290 próximo ao Gamaxx Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A dinâmica do acidente ainda será apurada pela Polícia Civil, mas testemunhas contaram ao Correio que os trabalhadores estavam na via decrescente e a carreta do lado oposto. Marcos dirigia o carro e teria perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido contra o caminhão. O motorista do automóvel teria tentado desviar para o barranco.

O Corpo de Bombeiros resgatou Valdier em estado grave. Ele foi levado ao Hospital Regional do Gama (HRG). Já o motorista do caminhão, foi encontrado fora do veículo. Ele apresentava dores na cabeça, costas, quadril e abdômen e foi levado sem graves ferimentos ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/08/2025 21:12
x