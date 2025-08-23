Tragédia na DF-290: quem eram os trabalhadores mortos em acidente no Gama

Três dos quatro homens mortos em um grave acidente de trânsito ocorrido DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama, foram identificados. Marcos Baldez Cardoso, 28 anos, João Carlos de Souza Guimarães, 41, Antônio Carlos Nascimento, 49, e o quarto não identificado voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia, quando o carro em que estavam colidiu contra uma carreta. Apenas um passageiro, Valdier Oliveira, 35, e o motorista do caminhão sobreviveram.

Por volta das 14h50 deste sábado (23/8), militares do Corpo de Bombeiros e da PM receberam um acionamento para um grave acidente na DF-290, sentido Engenho das Lages. As vítimas — Marcos, João, Antônio e o quarto homem — trabalhavam juntas em uma obra no Gama. Após o fim do expediente, seguiram em um Ônix branco rumo a Samambaia, onde moravam. No veículo também estava Valdier, o único sobrevivente. Eles rebocavam uma carrocinha carregada de telhas.

















A dinâmica do acidente ainda será apurada pela Polícia Civil, mas testemunhas contaram ao Correio que os trabalhadores estavam na via decrescente e a carreta do lado oposto. Marcos dirigia o carro e teria perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido contra o caminhão. O motorista do automóvel teria tentado desviar para o barranco.

O Corpo de Bombeiros resgatou Valdier em estado grave. Ele foi levado ao Hospital Regional do Gama (HRG). Já o motorista do caminhão, foi encontrado fora do veículo. Ele apresentava dores na cabeça, costas, quadril e abdômen e foi levado sem graves ferimentos ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama).