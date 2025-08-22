InícioCidades DF
PRÊMIO

Correio vence Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria Texto

A repórter Darcianne Diogo conquistou o prêmio na categoria Texto com reportagem sobre o empreendedorismo que se organiza nas portas de presídios, em especial no Complexo da Papuda

Darcianne Diogo (E) durante apuração - (crédito: ED ALVES)
Darcianne Diogo (E) durante apuração - (crédito: ED ALVES)

A jornalista Darcianne Diogo conquistou o primeiro lugar na categoria Texto no Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) 2025, etapa distrital, com a reportagem “À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda”.

Jovem, mas com vasta experiência na cobertura de segurança pública, Darcianne trouxe à tona uma realidade pouco visível: o empreendedorismo que se organiza nas portas de presídios, em especial no Complexo da Papuda, no Distrito Federal. A ideia surgiu quando a jornalista percebeu a rotina invisível de mulheres que trabalham diariamente com serviços e vendas direcionados a familiares de detentos.

A repórter conta que a apuração exigiu imersão. “Fomos ao presídio por três dias. Além disso, visitamos a Feira de Ceilândia para entrevistar ambulantes e feirantes que começaram a investir nesse comércio. Eles vendem roupas brancas, chinelos, itens de higiene, tudo voltado às necessidades de quem tem um familiar preso”, detalhou.

O impacto da reportagem foi imediato: essas trabalhadoras conseguiram a regularização da atividade e passaram a ter carteirinhas de identificação como ambulantes credenciadas na porta do presídio. “Era um trabalho invisível e não reconhecido. Depois da matéria, essas mulheres puderam atuar de forma regularizada”, celebra Darcianne.

Além do comércio, a jornalista destaca o papel social exercido por essas mulheres. “Elas não eram apenas guarda-volumes. Serviam também como apoio emocional para familiares de presos, mães, esposas, irmãos, que encontravam nelas suporte psicológico no momento da visita”, conta.

Darcianne lembra ainda a posição do Distrito Federal no cenário carcerário. “A gente está entre as maiores populações prisionais do país, superando estados como a Bahia. Esses empreendedores, em sua maioria mulheres, acabam sustentando parte desse sistema de forma invisível”, avalia.

Leia a reportagem premiada: À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda

Recorde de participação

Em sua 12ª edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo registrou, pela terceira vez consecutiva, recorde de inscrições. Foram 3.442 trabalhos concorrendo em todo o país — um aumento de 12% em relação a 2024. No Distrito Federal, 121 reportagens disputaram nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário, essa última criada na edição anterior.

 

Saiba Mais



Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 22/08/2025 19:52
x