Carretinha sobrecarregada pode ter provocado tragédia com quatro mortos

A carreta e o Ônix foram parar fora da DF-290: os dois veículos trafegavam em sentido contrário e colidiram, provocando a morte de quatro pessoas e ferimento em duas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF) investiga as circunstâncias do grave acidente ocorrido na tarde de sábado (23/8), na DF-290, que resultou na morte de quatro homens e deixou um sobrevivente em estado grave. Três das vítimas já foram identificadas: Marcos Baldez Cardoso, 28 anos; João Carlos de Souza Guimarães, 41; e Antônio Carlos Nascimento, 49. O quarto homem ainda não teve a identidade confirmada.

O grupo de trabalhadores voltava de uma obra no Gama e seguia para Samambaia em um Chevrolet Onix branco, que rebocava uma carrocinha carregada de telhas. No automóvel também estava Valdier Oliveira, 35, único sobrevivente do carro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG).

Segundo relatos de testemunhas, Marcos, que dirigia o veículo, descia a via quando teria perdido o controle da direção. O Onix invadiu a faixa contrária e colidiu contra uma carreta que subia em baixa velocidade. Com o impacto, ambos os veículos despencaram em uma ribanceira e capotaram. O motorista do caminhão conseguiu sair do veículo, foi resgatado com dores na cabeça, costas, quadril e abdômen e levado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Investigações iniciais apontam que o engate da carrocinha pode ter se retorcido durante a descida, o que indica excesso de peso no reboque. Nesse cenário, o reboque teria funcionado como um “efeito chicote”, empurrando o automóvel contra a frente do caminhão. A perícia vai analisar se a sobrecarga da carretinha foi determinante para o acidente.

O caso é apurado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que ouvirá testemunhas e deve requisitar laudos técnicos para esclarecer a dinâmica da tragédia.