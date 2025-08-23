Motoqueiros abrem fogo contra homens, matam um e deixam outro ferido no DF

Motociclistas abriram fogo contra contra dois homens na noite deste sábado (23/8), no Condomínio Pinheiro, no Sol Nascente. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que estavam em um carro vermelho. Um homem morreu.

Segundo informações, os ocupantes do carro estavam em um ponto estacionado, momento em que dois suspeitos em uma moto passaram e atiraram. Um homem morreu no local.

A segunda vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com ferimentos provocados pelos disparos. As equipes da perícia da Polícia Civil foram acionadas. Até o momento, ninguém foi preso.