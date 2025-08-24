InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 52 funerais no DF e Entorno neste domingo; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 24 de agosto de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (24/8):

Campo da Esperança

  • Alzira Almeida Foizer, 94 anos
  • Anna Laudes da Costa, 86 anos
  • Antonio Carlos da Silva, 87 anos
  • Edna Belem de Lima, 75 anos
  • Evani de Oliveira Sena Pinto, 84 anos
  • Evidio Muniz Junior, 58 anos
  • Ilda Gomes de Sousa, 90 anos
  • João de Sousa Cavalcante, 71 anos
  • Johni Fagner Rodrigues dos Santos, 41 anos
  • Lúcia Maria de Melo Tunes, 83 anos
  • Manoel de Jesus Macedo Araujo, 62 anos
  • Maria Angela Pacheco, 78 anos
  • Mario Braz da Rocha, 78 anos
  • Narciso Freires da Silva, 82 anos
  • Reinaldo Dona Sol, 77 anos
  • Rogério de Jesus Aguiar, 35 anos
  • Sandra Maria da Silva Santos, 51 anos

Taguatinga

  • Antonia Minervina Pereira, 99 anos
  • Antonio Wagner de Figueiredo, 66 anos
  • Joaquim Pereira da Silva, 95 anos
  • Joiade Lima dos Santos, 64 anos
  • José Adonias Melo do Carmo, 69 anos
  • Liamara Carvalho Melo, 43 anos
  • Lindalva Vieira da Conceição, 70 anos
  • Maria Helena Lopes Teixeira, 4 anos
  • Moacyr Correa, 86 anos
  • Onilia Fabiana Pinto, 88 anos
  • Salatiel Rodrigues Oliveira, 41 anos
  • Sarah Souza Silva, menos de 1 ano
  • Vicente de Paulo Araujo de Morais, 52 anos

Gama

  • Francisco das Chagas Araujo, 76 anos
  • Isaac Victor de Araujo Sá, menos de 1 ano
  • José Martins da Silva, 81 anos
  • Maria Celestino de Oliveira, 93 anos
  • Maria Lucia da Silva, 68 anos
  • Regina Gomes Sarmento, 96 anos
  • Viviane Fonseca Melo, 48 anos

Planaltina

  • Keila Ribeiro de Souza Xavier, 43 anos
  • Lindaura Almeida de Souza, 84 anos
  • Maria Alves Ribeiro, 70 anos
  • Neuza Maria D'Assumpção, 61 anos

Brazlândia

  • Ana Mendes da Silva, 93 anos

Sobradinho

  • Claudomir Dias Ferreira, 55 anos
  • Etelvina do Amaral Florence, 90 anos
  • Nila José de Carvalho, 90 anos

Jardim Metropolitano

  • Sofia Soares de Araújo, 4 anos
  • Francisco de Assis Fernandes de Oliveira, 57 anos
  • Gervasio Feliciano da Silva, 60 anos 
  • Diogenes Spaggiari, 78 anos (Cremação)
  • Geralda Mendes Silva, 59 anos (Cremação)
  • Piera Marisa Etter Singer, 84 anos (Cremação)
  • Jackson Alvares de Moura, 68 anos (Cremação)

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/08/2025 21:10
x