Obituário: 52 funerais no DF e Entorno neste domingo; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (24/8):
Campo da Esperança
- Alzira Almeida Foizer, 94 anos
- Anna Laudes da Costa, 86 anos
- Antonio Carlos da Silva, 87 anos
- Edna Belem de Lima, 75 anos
- Evani de Oliveira Sena Pinto, 84 anos
- Evidio Muniz Junior, 58 anos
- Ilda Gomes de Sousa, 90 anos
- João de Sousa Cavalcante, 71 anos
- Johni Fagner Rodrigues dos Santos, 41 anos
- Lúcia Maria de Melo Tunes, 83 anos
- Manoel de Jesus Macedo Araujo, 62 anos
- Maria Angela Pacheco, 78 anos
- Mario Braz da Rocha, 78 anos
- Narciso Freires da Silva, 82 anos
- Reinaldo Dona Sol, 77 anos
- Rogério de Jesus Aguiar, 35 anos
- Sandra Maria da Silva Santos, 51 anos
Taguatinga
- Antonia Minervina Pereira, 99 anos
- Antonio Wagner de Figueiredo, 66 anos
- Joaquim Pereira da Silva, 95 anos
- Joiade Lima dos Santos, 64 anos
- José Adonias Melo do Carmo, 69 anos
- Liamara Carvalho Melo, 43 anos
- Lindalva Vieira da Conceição, 70 anos
- Maria Helena Lopes Teixeira, 4 anos
- Moacyr Correa, 86 anos
- Onilia Fabiana Pinto, 88 anos
- Salatiel Rodrigues Oliveira, 41 anos
- Sarah Souza Silva, menos de 1 ano
- Vicente de Paulo Araujo de Morais, 52 anos
Gama
- Francisco das Chagas Araujo, 76 anos
- Isaac Victor de Araujo Sá, menos de 1 ano
- José Martins da Silva, 81 anos
- Maria Celestino de Oliveira, 93 anos
- Maria Lucia da Silva, 68 anos
- Regina Gomes Sarmento, 96 anos
- Viviane Fonseca Melo, 48 anos
Planaltina
- Keila Ribeiro de Souza Xavier, 43 anos
- Lindaura Almeida de Souza, 84 anos
- Maria Alves Ribeiro, 70 anos
- Neuza Maria D'Assumpção, 61 anos
Brazlândia
- Ana Mendes da Silva, 93 anos
Sobradinho
- Claudomir Dias Ferreira, 55 anos
- Etelvina do Amaral Florence, 90 anos
- Nila José de Carvalho, 90 anos
Jardim Metropolitano
- Sofia Soares de Araújo, 4 anos
- Francisco de Assis Fernandes de Oliveira, 57 anos
- Gervasio Feliciano da Silva, 60 anos
- Diogenes Spaggiari, 78 anos (Cremação)
- Geralda Mendes Silva, 59 anos (Cremação)
- Piera Marisa Etter Singer, 84 anos (Cremação)
- Jackson Alvares de Moura, 68 anos (Cremação)
postado em 24/08/2025 21:10