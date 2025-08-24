Jovem de 21 anos morta pelo namorado pediu medidas protetivas contra agressor

Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, assassinada com uma facada no peito desferida pelo companheiro, pediu medidas protetivas de urgência à Justiça contra o agressor no final do ano passado. O crime ocorreu na noite desse sábado (23/8) na casa da vítima, em Brazlândia. Flávio do Nascimento Santos, 42, foi preso pela PM duas horas depois do crime, quando tentava esconder-se em uma cova do cemitério da cidade.

O Correio apurou que o casal mantinha uma relação de pouco mais de um ano, mas o convívio era complicado e levou a vítima a solicitar as medidas protetivas de urgência contra o agressor. Na delegacia, Flávio contou sobre a dinâmica do ocorrido. Ele disse que por volta das 17h de ontem, o casal estava próximo ao lado consumindo drogas e álcool.

A versão contada por ele dão conta de que os dois retornaram para casa às 18h30 e, ao chegarem, discutiram por causa de drogas, momento em que o suspeito pegou uma faca e desferiu na jovem. Pâmella chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu.

Confissão

Depois de assassinar a jovem, Flávio confessou o crime aos familiares da vítima. Ele acionou a irmã e a mãe da vítima e disse: “Eu acho que matei sua filha”. Um vizinho relatou aos policiais ter escutado gritos de Pâmella pedindo por socorro. Disse, ainda, ter visto Flávio saindo de casa com o celular na mão e dizendo: “Me perdoa, me perdoa pelo o que fiz.”

Flávio fugiu da cena do crime sentido cemitério da cidade. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado tentando se esconder em uma das covas, por volta das 22h45.

Ocorrência

Em novembro do ano passado, Pâmella registrou a primeira ocorrência contra o companheiro por lesões corporais. Um mês depois, requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas pela Justiça.

Na decisão, o juiz determinou, ao autor, o afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da vítima e fixou a distância de 300 metros; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.