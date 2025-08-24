DF está há quase 100 dias sem chuva e com altas temperaturas

Por Lara Costa - especial para o Correio

Há quase 100 dias sem chuva, o Distrito Federal registra, até quinta-feira (28/8), calor e baixa umidade, dias ensolarados com poucas nuvens e ventos secos com rajadas em alguns dias. A previsão do tempo será de temperatura máxima será entre 29º e 30ºC, a mínima entre 13° e 14°C; a umidade mínima estará entre 15% e 20%; e a máxima de 60%.

Para esta segunda-feira (25), a temperatura mínima é de 14° e a máxima de 29º; umidade mínima de 20%; e a máxima, 60%. Pela manhã, o dia será claro com névoa seca e ventos fracos; à tarde, o céu terá poucas nuvens e ventos moderado com rajadas; e durante a noite, terá poucas nuvens e ventos fracos.

A umidade relativa do ar chegou a 10% no Distrito Federal nessa sexta-feira (22/8), às 15h, no Gama. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. O Inmet emitiu um alerta vermelho para a baixa umidade no DF. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.

Cuidados necessários no período de seca e baixa umidade