DF está há quase 100 dias sem chuva e com altas temperaturas

Por Lara Costa - especial para o Correio
Há quase 100 dias sem chuva, o Distrito Federal registra, até quinta-feira (28/8), calor e baixa umidade, dias ensolarados com poucas nuvens e ventos secos com rajadas em alguns dias. A previsão do tempo será de temperatura máxima será entre 29º e 30ºC, a mínima entre 13° e 14°C; a umidade mínima estará entre 15% e 20%; e a máxima de 60%.
Para esta segunda-feira (25), a temperatura mínima é de 14° e a máxima de 29º; umidade mínima de 20%; e a máxima, 60%. Pela manhã, o dia será claro com névoa seca e ventos fracos; à tarde, o céu terá poucas nuvens e ventos moderado com rajadas; e durante a noite, terá poucas nuvens e ventos fracos.
A umidade relativa do ar chegou a 10% no Distrito Federal nessa sexta-feira (22/8), às 15h, no Gama. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. O Inmet emitiu um alerta vermelho para a baixa umidade no DF. O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.
Cuidados necessários no período de seca e baixa umidade
- Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;
- Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;
- Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;
- Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;
- Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;
- Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;
- Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?
