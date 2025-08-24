Delegado de Luziânia morre ao sofrer infarto enquanto jogava beach tennis

O delegado-titular da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia (GO), no Entorno do DF, Rafael Pareja, 50 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava beach tennis. O incidente ocorreu neste domingo (24/8).

O Correio apurou que depois de passar mal, Pareja foi socorrido por médicos que estavam no local e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O delegado foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento de Luziânia (UPA) e as equipes tentaram reanimá-lo por mais de 40 minutos, mas sem sucesso.

Em nota, a Polícia Civil (PCGO) lamentou o ocorrido. “A Polícia Civil de Goiás expressa seu pesar pelo falecimento do delegado [...]. A PCGO lamenta profundamente esta perda e deseja que Deus conforte os corações de amigos e familiares neste momento difícil.”

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, usou as redes sociais para prestar homenagem ao delegado. “Rafael foi um profissional dedicado, que honrava a Polícia Civil com seu compromisso e trabalho. Sua partida precoce entristece seus colegas de corporação e toda a sociedade goiana”, escreveu.

