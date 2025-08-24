Após matar namorada, homem chamou mãe da vítima: "Acho que matei sua filha"

Crime aconteceu na região de Brazlândia, na noite deste sábado (23/8) - (crédito: Cedido ao Correio)

A jovem assassinada a facadas pelo companheiro na noite desse sábado (23/8) é Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos. O autor, Flávio do Nascimento Santos, 42, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e confessou o crime.

O feminicídio ocorreu em Brazlândia, na altura da Chácara Pedacinho do Céu. Em depoimento, o próprio autor contou que estava com a companheira próximo ao lago consumindo drogas e álcool. Depois, retornaram para a casa. A versão contada por Flávio é de que o casal iniciou uma discussão por causa de drogas e, em seguida, ele pegou uma faca e desferiu contra Pâmella.

Depois de assassinar a jovem, Flávio confessou o crime aos familiares da vítima. Ele acionou a irmã e a mãe da vítima e disse: “Eu matei sua filha”.

Prisão

Um vizinho relatou ter escutado gritos de Pâmella vindos da casa. A jovem ecoava: “Socorro, mãe”. O morador foi à residência e se deparou com Flávio saindo do imóvel com o celular na mão e dizendo: “Me perdoa, me perdoa pelo que fiz”.

Policiais militares foram acionados e, assim que chegaram ao local, iniciaram uma busca para localizar o suspeito. Após a varredura na região, ele foi encontrado próximo a um cemitério, tentando se esconder dentro de uma cova.