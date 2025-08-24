Mecânico desaparece em Sobradinho ao sair para visitar a irmã

Um mecânico de 34 anos desapareceu na tarde desse sábado (23/8) depois de sair de casa, em Sobradinho 2, para visitar uma irmã em Planaltina de Goiás. Filipe Augusto Ribeiro falou com familiares pela última vez às 17h18 do mesmo dia. Depois disso, não deu mais notícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Na delegacia, a mãe de Filipe relatou que deixou o filho em uma parada de ônibus na AR 13 de Sobradinho 2. O rapaz embarcou em um ônibus com sentido à Quadra Central de Sobradinho 1, para, de lá, pegar outro coletivo rumo à Planaltina.

Próximo às 17h20 de sábado, a mãe ligou para Filipe perguntando se ele havia embarcado no ônibus. Ele contou que ainda estava no ponto de ônibus ajudando uma mulher desconhecida com problemas no

carro. Após isso, a familiar tentou novamente contato, mas sem sucesso. O celular estava desligado e não recebia mensagens.

A mãe negou que o filho tenha transtornos psiquiátricos, tampouco é envolvido em brigas. Quando desapareceu, Filipe vestia uma bermuda preta, uma camiseta cinza clara, calçava tênis preto e estava com uma mochila azul com panos de limpeza dentro. A polícia pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do mecânico, ligue para o número 197.