Fuga e prisão: saiba como foi cerco policial a atirador do Valparaíso

O homem foi preso em Brasília após balear a ex e o atual dela em Valparaíso - (crédito: Material cedido ao Correio)

Após atentar contra a vida da ex-companheira e do namorado dela com disparos de arma de fogo, Lunardo Marques, 37 anos, fugiu de carro para o Distrito Federal. No entanto, ele foi capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) quando passava pela EPIA, na altura do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Mesmo depois da ordem de parada, o autor chegou a seguir por mais 1km antes de parar.

A captura do criminoso foi feita pelo Grupo Tático Motociclístico (GTM 23) com apoio do helicóptero da PMDF. "Fizemos o cerco, mas ele não quis parar. Depois de cerca de 1km, ele saiu do carro, disse que a arma estava no porta-luvas e não quis falar mais nada", descreveu o tenente-coronel Michello Bueno.

O crime ocorreu às 8h e a captura foi por volta das 10h. Lunardo foi levado para a delegacia de Valparaíso. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.

As mulher foi conduzida para a UPA Marajó e o homem para o Hospital de Luziânia. Segundo a PMDF, ambos estão fora de perigo.