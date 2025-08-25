Homem é preso em Brasília após balear a ex e o atual dela em Valparaíso; vídeo

Homem é preso em Brasília após balear a ex e o atual dela em Valparaíso - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (25/8) na EPIA, próximo ao Cruzeiro, após balear a ex-companheira e o atual namorado dela em Valparaíso. O suspeito teria atingido a mulher com um tiro na perna e o namorado com um tiro no abdômen.

O crime ocorreu nesta segunda-feira (25/8) às 8h em Valparaíso. O alerta foi emitido para a PMDF, que colocou o grupamento de moto (GTM23) no encalço do suspeito, que foi preso na altura do SAAN.

As vítimas foram socorridas e não sofrem risco de morte. O atirador foi conduzido à Delegacia de Valparaíso. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu arma e munições que estavam com o suspeito.

