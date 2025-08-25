DF está em alerta de grande perigo devido à seca e ao risco de incêndios florestais

Incêndio em uma área de mata perto do Residencial Jardim Mangueiral foi de grandes proporções e chegou perto de subestação de energia - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (25/8) um aviso de grande perigo devido à baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal e em regiões do entorno, e ao alto risco de incêndios florestais. Segundo o alerta, a umidade poderá ficar abaixo de 12% entre 13h e 18h, aumentando o risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças respiratórias, dores de cabeça e irritação ocular.

O Inmet orienta a população a manter hidratação constante, evitar atividades físicas no período mais seco, reduzir a exposição ao sol e usar hidratante e umidificadores para proteger a pele e o ambiente. Bebidas diuréticas, como café e álcool, devem ser evitadas.

Para mais informações e orientações, o órgão recomenda contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Outras cidades

Além do Distrito Federal, o alerta abrange áreas de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso, incluindo as regiões Leste e Norte Goiano, Ocidental e Oriental do Tocantins, Centro e Noroeste Goiano, Noroeste e Norte de Minas, Extremo Oeste Baiano e Nordeste Mato-grossense.

