FEMINICÍDIO

Justiça mantém preso homem que matou namorada em Brazlândia

Audiência de custódia ocorreu na manhã desta segunda-feira (25/8) e a prisão em flagrante de Flávio do Nascimento Santos foi convertida em preventiva

Justiça mantém preso homem que matou namorada em Brazlândia - (crédito: pacifico/CB/D.A)
O homem que matou a namorada no último domingo (24/8), em Brazlândi, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A audiência de custódia ocorreu nesta segunda-feira (25/8) e a Justiça do Distrito Federal decidiu manter preso o feminicida Flávio do Nascimento Santos, 42 anos.

O Distrito Federal registrou, no domingo (24/8) o 15º feminicídio do ano. Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, foi morta a facadas pelo namorado Flávio do Nascimento Santos. O autor tentou fugir e esconder-se em uma cova do cemitério da cidade, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele foi levado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e autuado por feminicídio.

Por Mila Ferreira
postado em 25/08/2025 15:51
