Chapada dos Veadeiros teve 900 hectares atingidos por incêndio

O incêndio que atingiu a Chapada dos Veadeiros desde sexta-feira (22/8) atingiu 900 hectares. Segundo o último boletim divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mais de 30 brigadistas do ICMBio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de Brigadas Voluntárias atuaram para conter as chamas.
Ainda segundo o ICMBio, os incêndios que atingiam o entorno e o interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foram contidos. "A frente que estava na região do Morro da Baleia foi extinta durante o sábado, neste local a área atingida pelo fogo foi de 127,501 hectares. O incêndio neste setor não adentrou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros", diz a nota.
Veja os vídeos:
O fogo também atingiu a região dos Alpes Goianos, dentro dos limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nesse local, a estratégia adotada foi o direcionamento do incêndio a uma região onde foram feitas queimas prescritas. Essa linha de fogo foi controlada pela manhã de domingo (24/8) e foi extinta na parte da tarde.
Os setores de visitação da unidade de conservação seguem abertos, já que o incêndio não ameaçou os atrativos.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Cidades DF DF está em alerta de grande perigo devido à seca e ao risco de incêndios florestais
- Cidades DF Evento com presidente da Nigéria fecha o trânsito e causa congestionamento
- Cidades DF Semana será de calor intenso e ar seco em todo DF
- Cidades DF Obituário: 52 funerais no DF e Entorno neste domingo; veja lista
- Cidades DF Delegado de Luziânia morre ao sofrer infarto enquanto jogava beach tennis
- Cidades DF Movimento Regata das Pontes promove união em defesa do Lago Paranoá