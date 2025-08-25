O incêndio que atingiu a Chapada dos Veadeiros desde sexta-feira (22/8) atingiu 900 hectares. Segundo o último boletim divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mais de 30 brigadistas do ICMBio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de Brigadas Voluntárias atuaram para conter as chamas.

Leia também: DF está em alerta de grande perigo devido à seca e ao risco de incêndios florestais

Ainda segundo o ICMBio, os incêndios que atingiam o entorno e o interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foram contidos. "A frente que estava na região do Morro da Baleia foi extinta durante o sábado, neste local a área atingida pelo fogo foi de 127,501 hectares. O incêndio neste setor não adentrou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros", diz a nota.

Veja os vídeos:

O fogo também atingiu a região dos Alpes Goianos, dentro dos limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nesse local, a estratégia adotada foi o direcionamento do incêndio a uma região onde foram feitas queimas prescritas. Essa linha de fogo foi controlada pela manhã de domingo (24/8) e foi extinta na parte da tarde.



Chapada dos Veadeiros teve 900 hectares atingidos por incêndio (foto: Divulgação/ICMBio)

Os setores de visitação da unidade de conservação seguem abertos, já que o incêndio não ameaçou os atrativos.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular