O encontro surpreendente de Ney Matogrosso com um OVNI em Brasília

Em uma reveladora entrevista ao programa The Noite, do SBT, o cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao contar sobre suas experiências com objetos voadores não identificados (OVNIs), em diferentes ocasiões, uma delas na capital federal. O artista, que já morou em Brasília, descreveu a visão de uma forma que o deixou sem dúvidas: "Se aquilo não é um disco voador… não vai me dizer que aquilo é uma ação meteorológica".

Ney contou que o avistamento ocorreu durante um show para 80 mil pessoas, no Parque da Cidade. Ele conta que foi chamado para ver uma "coisa" que ocorria atrás do palco. Era uma bola prateada no céu, ao entardecer, que emitia luzes vermelhas e azuis. O objeto ficou tanto tempo no ar que Ney precisou sair para se arrumar para a apresentação. Quando retornou, o OVNI não estava mais lá.

Questionado sobre a possibilidade de sua visão ser uma exceção, o artista reforçou que muitos outros também já vivenciaram a mesma coisa, citando nomes como a cantora Elba Ramalho, que, segundo ele, foi ridicularizada pela experiência, além de outros, como a cantora Betânia e o cantor Chico Buarque. "Se me perguntam, eu falo. Já falei que já vi e vi. Vou dizer que eu não vi, se eu vi?", desabafou.

Brasília e os OVNIs

A relação de Ney com a cidade e o fenômeno não para por aí. Segundo ele, quando morava em Brasília, ele costumava andar à noite olhando para o céu, pois, de acordo com o cantor, a capital é um local onde os extraterrestres "descem e se comunicam". Para sustentar a teoria, ele cita a mulher do cantor Gilberto Gil, que, segundo Ney, teria encontrado um OVNI e visto o “cara”, no entanto, ela teria tido medo de olhar para o rosto da criatura.

O cantor também menciona o general, engenheiro e professor Moacyr Uchôa, um dos mais renomados entre os pioneiros da pesquisa ufológica do Brasil, que dedicou o resto de sua vida a estudar os OVNIs. Para Ney, a credibilidade do general reforça a seriedade do tema, que ele considera ser desacreditado pelas grandes potências mundiais. "Essa história também é outra papagaiada, né? Isso aí porque os Estados Unidos da América e as potências não querem admitir", opinou.

O artista conclui a conversa com uma reflexão sobre a aparição dos OVNIs. Para ele, a "presença de extraterrestres no planeta" se tornou mais frequente após a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, um aviso para o risco que a humanidade representa para o próprio sistema solar, já que uma grande catástrofe nuclear poderia dissolver a Terra e desestabilizar todo o Universo.

Quem é Ney Matogrosso?

Nome artístico : Ney Matogrosso (nome de batismo: Ney de Souza Pereira)

: Ney Matogrosso (nome de batismo: Ney de Souza Pereira) Nascimento : 1º de agosto de 1941, em Bela Vista (MS)

: 1º de agosto de 1941, em Bela Vista (MS) Carreira inicial : Estourou nos anos 1970 como vocalista do grupo Secos & Molhados, conhecido pela mistura de poesia, música popular e rock, com forte impacto visual.

: Estourou nos anos 1970 como vocalista do grupo Secos & Molhados, conhecido pela mistura de poesia, música popular e rock, com forte impacto visual. Marca registrada : Voz aguda, interpretações intensas, figurinos ousados e performances teatrais que desafiam convenções de gênero.

: Voz aguda, interpretações intensas, figurinos ousados e performances teatrais que desafiam convenções de gênero. Carreira solo : Após sair do Secos & Molhados em 1974, consolidou-se como um dos maiores intérpretes da música brasileira, transitando entre MPB, samba, rock, bolero e música latino-americana.

: Após sair do Secos & Molhados em 1974, consolidou-se como um dos maiores intérpretes da música brasileira, transitando entre MPB, samba, rock, bolero e música latino-americana. Discografia : Mais de 40 discos lançados, com sucessos que vão de clássicos da MPB a releituras de grandes compositores.

: Mais de 40 discos lançados, com sucessos que vão de clássicos da MPB a releituras de grandes compositores. Reconhecimento : Ícone da cultura brasileira, reverenciado pela crítica, pelo público e por novas gerações de artistas.

: Ícone da cultura brasileira, reverenciado pela crítica, pelo público e por novas gerações de artistas. Legado: Quebrou barreiras culturais e estéticas, unindo música, teatro e ativismo implícito em suas performances.

