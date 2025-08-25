InícioCidades DF
OPERAÇÃO

PMDF e Receita Federal apreendem carga irregular de cigarros eletrônicos

Ação conjunta ocorreu em Planaltina (DF) e resultou na apreensão de 120 unidades do produto proibido no Brasil

PMDF e Receita Federal apreendem carga irregular de cigarros eletrônicos em Planaltina - (crédito: PMDF)
PMDF e Receita Federal apreendem carga irregular de cigarros eletrônicos em Planaltina - (crédito: PMDF)

Uma carga irregular de cigarros eletrônicos foi apreendida em Planaltina (DF). Durante a revista, os agentes encontraram 120 unidades do produto, cuja fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda estão proibidos no Brasil.

A ação ocorreu no sábado (23/8) e foi conduzida pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal em parceria com a Receita Federal. 

A carga e os envolvidos foram encaminhados à sede da Receita Federal, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas. Segundo a PM, "a operação reforça o compromisso das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização no combate ao comércio ilegal e à sonegação de tributos, além de contribuir para a proteção da economia local e da saúde da população."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 25/08/2025 15:16
x