PMDF e Receita Federal apreendem carga irregular de cigarros eletrônicos

Uma carga irregular de cigarros eletrônicos foi apreendida em Planaltina (DF). Durante a revista, os agentes encontraram 120 unidades do produto, cuja fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda estão proibidos no Brasil.

A ação ocorreu no sábado (23/8) e foi conduzida pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal em parceria com a Receita Federal.

A carga e os envolvidos foram encaminhados à sede da Receita Federal, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas. Segundo a PM, "a operação reforça o compromisso das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização no combate ao comércio ilegal e à sonegação de tributos, além de contribuir para a proteção da economia local e da saúde da população."

