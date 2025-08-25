SSP lança curso para empresários no enfrentamento à violência contra a mulher

O lançamento do curso Mulher Segura – Prevenção à Violência e o Protocolo Por Todas Elas será nesta terça-feira (26/8), às 14h30 - (crédito: PAULO H. CARVALHO/AGÊNCIA BRASÍLIA)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) promove, nesta terça-feira (26/8), às 14h30, o lançamento do curso Mulher Segura – Prevenção à Violência e o Protocolo Por Todas Elas. O evento será no auditório do Senac, na Unidade Setor Comercial Sul.

A formação, gratuita e na modalidade EAD, tem 20 horas de duração e prepara empresários e colaboradores de estabelecimentos de lazer e entretenimento — bares, restaurantes, hotéis, shoppings e casas de show — para identificar sinais de violência contra a mulher, conhecer canais de denúncia e adotar os procedimentos adequados em situações de risco.

O curso integra o Projeto Parceiro da Segurança, em uma ação conjunta da SSP/DF, Secretaria da Mulher (SMDF), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Senac e Sebrae. A iniciativa faz alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Além do conteúdo elaborado por especialistas da rede de proteção, a capacitação contará com professoras delegadas da PCDF, profissionais da PMDF, representantes das secretarias parceiras e um vídeo produzido pelo Sebrae sobre iniciativas de apoio às mulheres.

As inscrições podem ser feitas de 26 de agosto a 14 de setembro, por meio de formulário disponível na página da SSP Virtual. Cada participante terá 30 dias para concluir a formação.

Serviço

Evento: Lançamento do Curso Mulher Segura – Prevenção à Violência e o Protocolo Por Todas Elas

Data: 26 de agosto de 2025

Hora: 14h30

Local: Auditório do Senac – Unidade Setor Comercial Sul

Inscrições: de 26/8 a 14/9/2025, pela página da SSP Virtual

Duração: 20h (EAD), com prazo de 30 dias para conclusão

Contato: ascom.sspdf@gmail.com/ 34418760