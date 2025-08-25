Bombeiros iniciam buscas por mecânico desaparecido em Sobradinho II

Militares do Corpo de Bombeiros iniciaram, nesta segunda-feira (25/8), as buscas por Filipe Augusto Ribeiro. O mecânico, de 34 anos, está desaparecido desde a tarde de sábado (23/8), depois que saiu de casa, em Sobradinho 2, para visitar uma irmã em Planaltina de Goiás. A Polícia Civil investiga o caso.

A força-tarefa de buscas começou depois da informação de uma testemunha dada à família. A mulher relatou ter visto Filipe na tarde de sábado — minutos após o último contato feito pelo homem com a mãe — aparentemente desnorteado. De acordo com ela, o homem corria no meio da rua de um lado para o outro, próximo ao Condomínio Nova Colina. “Parecia que ele estava fugindo de algo”, contou.

Por volta das 16h30, os bombeiros fizeram uma varredura numa área de mata, próximo à parada de ônibus indicada pela testemunha, mas sem sucesso.

Sumiço

Na delegacia, a mãe de Filipe relatou que deixou o filho em uma parada de ônibus na AR 13 de Sobradinho 2. O rapaz embarcou em um ônibus com sentido à Quadra Central de Sobradinho 1, para, de lá, pegar outro coletivo rumo à Planaltina.

Próximo às 17h20 de sábado, a mãe ligou para Filipe perguntando se ele havia embarcado no ônibus. Ele contou que ainda estava no ponto de ônibus ajudando uma mulher desconhecida com problemas no carro. Após isso, a familiar tentou novamente contato, mas sem sucesso. O celular estava desligado e não recebia mensagens.

A mãe negou que o filho tenha transtornos psiquiátricos, tampouco é envolvido em brigas. Quando desapareceu, Filipe vestia uma bermuda preta, uma camiseta cinza clara, calçava tênis preto e estava com uma mochila azul com panos de limpeza dentro. A polícia pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do mecânico, ligue para o número 197.