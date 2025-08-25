InícioCidades DF
Organização criminosa

Barcos e reboques são encontrados em rancho ligado a criminosos

As embarcações e equipamentos náuticos teriam sido furtados por membros de uma organização criminosa

Um dos investigados está foragido - (crédito: PCDF/Divulgação)
Um dos investigados está foragido - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) apreendeu, no âmbito da segunda fase operação Stolen Boat 2, dois barcos, três reboques e uma motonáutica. As embarcações e equipamentos náuticos teriam sido furtados por integrantes de uma organização criminosa. 

A operação ocorreu na sexta-feira (22/8) e foi desencadeada pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). A polícia chegou ao local após denúncias anônimas recebidas pelo Disque-Denúncia 197. Os equipamentos foram localizados em um rancho em Corumbá, na região de Alexânia (GO), vinculado
a investigados presos na primeira fase da operação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As investigações seguem para apurar a origem ilícita dos materiais e possível utilização de recursos obtidos com crimes para aquisição dos bens. Igor Orbilén, um dos investigados, permanece foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 197.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/08/2025 17:21
x