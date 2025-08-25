Barcos e reboques são encontrados em rancho ligado a criminosos

A Polícia Civil (PCDF) apreendeu, no âmbito da segunda fase operação Stolen Boat 2, dois barcos, três reboques e uma motonáutica. As embarcações e equipamentos náuticos teriam sido furtados por integrantes de uma organização criminosa.

A operação ocorreu na sexta-feira (22/8) e foi desencadeada pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). A polícia chegou ao local após denúncias anônimas recebidas pelo Disque-Denúncia 197. Os equipamentos foram localizados em um rancho em Corumbá, na região de Alexânia (GO), vinculado

a investigados presos na primeira fase da operação.

As investigações seguem para apurar a origem ilícita dos materiais e possível utilização de recursos obtidos com crimes para aquisição dos bens. Igor Orbilén, um dos investigados, permanece foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 197.