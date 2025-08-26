"Inteligência monitora redes diariamente", diz secretário executivo da SSP

Após a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) impedir um ataque a uma escola planejado por dois adolescentes, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Alexandre Patury, falou ao Correio sobre o trabalho preventivo realizado pela pasta em parceria com a Secretaria de Educação. Segundo ele, existe um protocolo rígido e integrado seguido diariamente, independentemente de alertas ou ameaças.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nossa inteligência monitora diariamente as redes sociais. É imprescindível que haja uma participação social neste trabalho também. São muitas postagens, é importante que denunciem caso haja suspeita de algo organizado ou postagens suspeitas", disse Patury.

O secretário-executivo da pasta alertou ainda sobre a importância da atuação dos pais ao monitorar as atividades dos filhos nas redes sociais. "É importante falarmos de um novo termo que é a claustrofobia inversa, quando, em vez de terem medo de ficar em um lugar fechado, os adolescentes têm medo de estar em público, no meio de outras pessoas", destacou

"Dessa forma, as redes sociais passam a ser o acesso deles ao mundo. Isso os deixa vulneráveis a serem cooptados por pessoas que fazem parte de grupos extremistas, nazistas, misóginos, etc. É importante que os pais monitorem diretamente a presença dos filhos nas redes sociais e não os deixem confinados nem vulneráveis", acrescentou.