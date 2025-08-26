InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Adeus a Dona Nena, pioneira dos salões de beleza em Brasília

Aos 92 anos, Josefa Queijada de Souza deixa legado de afeto, bom humor e histórias que se confundem com a construção da capital

Dona Nena - (crédito: Arquivo pessoal )

Faleceu, na noite desta segunda-feira (25/8), aos 92 anos, Josefa Queijada de Souza, carinhosamente conhecida como Dona Nena. Ela foi vítima de complicações cardíacas e pulmonares.

Nascida em Marília (SP), chegou a Brasília em 1960, acompanhando o marido, Belarmino, sargento da banda de música do Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG). Naquele momento histórico, ele tocou o Hino Nacional para que o presidente Juscelino Kubitschek subisse, pela primeira vez, a rampa do Palácio do Planalto.

Dona Nena construiu sua vida na capital e fez história como uma das pioneiras da beleza em Brasília. Inaugurou um dos primeiros salões de cabeleireiro da cidade, o Nena Cabeleireiros, na 309 Sul, que mais tarde mudou para a 304/305 Sul e, por fim, para a 104 Sul, já com o nome de Guapa. Ali, não apenas cuidava dos cabelos de suas clientes, mas também das roupas, unindo a paixão pela estética ao talento nato para a costura.

Mãe dedicada e avó amorosa, deixa o filho Enio Queijada, além da memória do filho Ediberto Queijada (in memoriam), quatro netos e três bisnetas.

Torcedora apaixonada do Botafogo, Dona Nena era conhecida pelo bom humor contagiante, pelas tiradas afiadas e pela sinceridade direta. “Foi uma mãe maravilhosa, mesmo dando boas broncas de vez em quando. Era filha de espanhol e às vezes o sangue esquentava”, relembra Enio. “Mas nunca deixou de ser alegre e divertida, sempre espalhando bom humor por onde passava.”

O último adeus a Dona Nena será nesta quarta-feira (26/8), na Capela Ecumênica 2 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, das 7h às 9h. O sepultamento está marcado para às 9h30.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 26/08/2025 17:17
