Rosa Alzira, referência da confeitaria goiana, morre aos 80 anos

Rosa Alzira, da Sonho Meu, é lembrada por transformar cada bolo em uma obra de arte - (crédito: Cedido ao Correio )

A confeiteira Rosa Alzira, fundadora da tradicional confeitaria Sonho Meu e referência na gastronomia goiana, morreu neste sábado (23/8), aos 80 anos. A notícia foi confirmada pelas redes sociais da loja Sonhomeu Chocolates Finos. Segundo o amigo de longa data, César Serra Cerimonial, Rosa enfrentava complicações devido ao Alzheimer e à idade.

“Com o coração apertado, comunicamos o falecimento da nossa querida Rosa Alzira”, diz o comunicado da Sonho Meu. “Ela foi uma pessoa muito amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conceda força e consolo aos familiares e amigos nesta hora de dor.”

Considerada uma das pioneiras da confeitaria em Goiás, Rosa conquistou admiradores dentro e fora do Estado com sua habilidade e dedicação à arte dos doces. Em 36 anos de amizade, César destaca que Rosinha, como era chamada, era consagrada no mercado do Centro-Oeste desde 1989 — quando o ajudou no início da carreira, aos 17 anos.

“Foi uma grande amiga, uma grande parceira, uma pessoa com quem eu aprendi muito”, afirma. “Cada bolo — de noiva, de 15 anos — que ela fazia, era uma obra de arte. Ela não entregava um bolo simplesmente, ela entregava uma história. Ela não vendia apenas seu trabalho, mas vendia um conceito para ficar na história de um cliente”.

Em entrevista à 41ª edição da revista goiana Zelo, Rosa relembrou a trajetória marcada por paixão, criatividade e muito trabalho. Mãe de quatro filhos, tornou-se símbolo de perseverança e talento, consolidando uma reputação que ultrapassou fronteiras regionais e alcançou reconhecimento nacional.

“O céu está em festa, está mais doce, recebendo trabalho, recebendo uma pessoa de uma luz incrível. Uma empresária visionária que deixa para a gente muita lição”, completa César. Seu legado segue vivo na memória de clientes, chefs e admiradores da boa confeitaria. O velório foi no mesmo dia da morte, no Cemitério Jardim das Palmeiras.