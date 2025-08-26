Espaço Cidadania Criativa é reinaugurado na Galeria dos Estados

Local tem a proposta de oferecer um espaço de promoção ao empreenderorismo - (crédito: Jhonatan Vieira/Ascom/Sejus)

Por Ana Carolina Alli* — Coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Espaço Cidadania Criativa abriga os trabalhos de 350 mulheres do Banco de Talentos, que expõem e vendem suas mercadorias. Entre os produtos, estão roupas de crochê, acessórios e itens de artesanato.

A loja, reinaugurada na quinta-feira (21/8), tem a proposta de oferecer um espaço de promoção ao empreenderorismo. O Banco de Talentos é parte do programa Direito Delas, conduzido pela Subsecretaria de Apoio à Vítima de Violência (Subav).

Loja foi reinaugurada na quinta-feira (21/8) (foto: Jhonatan Vieira/Ascom/Sejus)

A iniciativa promove capacitação profissional por meio de cursos de culinária, crochê, artesanato e tricô, como forma de incentivar a autonomia financeira das participantes. As mentoras das oficinas são mulheres que já passaram pelo programa, e agora compartilham seus conhecimentos, aprendizados e experiências com outras mulheres.

Programa

O programa Direito Delas foi criado em 2023, e é desenvolvido pela Sejus-DF. Ele atende idosos, adolescentes de 7 a 14 anos, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica. O programa oferece assistência psicológica, jurídica e social, e está presente em 11 núcleos espalhados pelo Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso