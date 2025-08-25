Movimento tai chi being tao completa 51 anos com celebração no domingo (31/8)

A Praça da Harmonia Universal foi fundada em 1974 por Moo Shong Woo, Mestre Woo - (crédito: Reprodução/Facebook ABT)

O Mestre Woo e a Associação Being realizam no próximo domingo (31/8) a Comemoração dos 51 Anos de Tai Chi Being Tao. O evento, que celebra o aniversário do movimento idealizado e liderado por Moo Shong Woo, o Mestre Woo, desde 1974, ocorre na Praça da Harmonia Universal, localizada na EQN 104/105, Asa Norte, das 8h, às 11h.

Todos estão convidados para a celebração, que reúne harmonia, conexão e também um piquenique. "Juntos vamos mostrar que é possível manifestar a cooperação por meio dos cuidados mútuos. Vamos respirar e inspirar paz , celebrando a vida e com fraternidade!, saúde e paz" é a mensagem da organização do evento.

Programação

Prática de Tai Chi;

Apresentação de Tai Chi Leque;

Apresentações individuais e em equipes;

Apresentações simultâneas do Krishna Raza e professor Edivaldo;

Chamada para a mesa do lanche com a música de Marileia e Paulo;

Segue com o piquenique colaborativo, com músicas, recitais e apresentações artísticas.



