Movimento tai chi being tao completa 51 anos com celebração no domingo (31/8)

O Mestre Woo e a Associação Being realizam no próximo domingo (31/8) a Comemoração dos 51 Anos de Tai Chi Being Tao. O evento, que celebra o aniversário do movimento idealizado e liderado por Moo Shong Woo, o Mestre Woo, desde 1974, ocorre na Praça da Harmonia Universal, localizada na EQN 104/105, Asa Norte, das 8h, às 11h.
Todos estão convidados para a celebração, que reúne harmonia, conexão e também um piquenique. "Juntos vamos mostrar que é possível manifestar a cooperação por meio dos cuidados mútuos. Vamos respirar e inspirar paz , celebrando a vida e com fraternidade!, saúde e paz" é a mensagem da organização do evento.
Programação
- Prática de Tai Chi;
- Apresentação de Tai Chi Leque;
- Apresentações individuais e em equipes;
- Apresentações simultâneas do Krishna Raza e professor Edivaldo;
- Chamada para a mesa do lanche com a música de Marileia e Paulo;
- Segue com o piquenique colaborativo, com músicas, recitais e apresentações artísticas.
postado em 25/08/2025 20:23