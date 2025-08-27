InícioCidades DF
Incêndio em vegetação atinge canil de residência no Lago Sul

Fogo consumiu cerca de seis hectares de vegetação e mobilizou equipes para evitar maiores danos. Não houve vítimas

Incêndio em vegetação atinge canil de residência no Lago Sul - (crédito: CBMDF)
Incêndio em vegetação atinge canil de residência no Lago Sul - (crédito: CBMDF)

Um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes de emergência, na manhã desta quarta-feira (27/8), na QI 19, conjunto 3, do Lago Sul. As chamas, que se espalharam rapidamente por conta do mato alto e ressecado, atingiram o canil de uma residência.

O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, quando chegou ao local, o fogo se propagava em direção às casas próximas, mas a ação rápida impediu que as chamas alcançassem outras edificações. Para controlar a situação, foram usadas linhas de mangueiras e equipes especializadas em incêndios florestais entraram na mata para combater os focos restantes.

Ao todo, a área queimada chegou a aproximadamente seis hectares. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e a perícia foi acionada para investigar.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 27/08/2025 16:54 / atualizado em 27/08/2025 17:21
