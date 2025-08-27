Incêndio em vegetação atinge canil de residência no Lago Sul

Um incêndio em área de vegetação mobilizou equipes de emergência, na manhã desta quarta-feira (27/8), na QI 19, conjunto 3, do Lago Sul. As chamas, que se espalharam rapidamente por conta do mato alto e ressecado, atingiram o canil de uma residência.

O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, quando chegou ao local, o fogo se propagava em direção às casas próximas, mas a ação rápida impediu que as chamas alcançassem outras edificações. Para controlar a situação, foram usadas linhas de mangueiras e equipes especializadas em incêndios florestais entraram na mata para combater os focos restantes.

Ao todo, a área queimada chegou a aproximadamente seis hectares. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e a perícia foi acionada para investigar.







