Policial civil reage a assalto e mata ladrão a tiros no Recanto das Emas

Por Bruna Teixeira* e Davi Cruz — Um policial civil reagiu a uma tentativa de roubo e matou o ladrão a tiros na madrugada de terça para quarta-feira (27/8). O caso ocorreu em frente à casa do policial, no Recanto das Emas. O homem morreu no local.
A ocorrência foi registrada como roubo a transeunte (roubo praticado contra alguém que está se deslocando a pé) e morte por intervenção de agente do Estado, na 27ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi realizada a perícia no local. O acusado utilizava uma motocicleta produto de roubo, que foi apreendida.
De acordo com a PCDF, havia mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado, expedido pela Justiça, por homicídio. O inquérito policial segue para apuração pela Corregedoria-Geral da PCDF.
*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso