SERVIÇO PÚBLICO

Na Sua Hora estará no Terraço Shopping com atendimento noturno

O programa oferece serviços de órgãos como INSS, Detran-DF, Caesb, Procon, Defensoria Pública do DF e BRB Mobilidade, entre outros

O projeto Na Sua Hora oferece uma série de serviços públicos - (crédito: Divulgação: Sejus-DF)
O projeto Na Sua Hora oferece uma série de serviços públicos

O projeto itinerante Na Sua Hora estará no estacionamento do Terraço Shopping, no Cruzeiro, nesta quarta-feira (27/8) e quinta-feira (28/8), das 16h às 22h. A iniciativa, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), leva serviços públicos gratuitos em período noturno para a população. 

O intuito do programa é ampliar o acesso a serviços fundamentais para indivíduos que vivem em regiões onde não há unidades fixas do Na Hora.

Durante os dois dias, a carreta do Na Sua Hora oferecerá suporte de órgãos como INSS, Detran-DF, Caesb, Procon, Defensoria Pública do DF e BRB Mobilidade, entre outros.

O horário estendido permite o atendimento de pessoas que não conseguem resolver pendências durante o expediente comercial. Nas edições anteriores, no Lago Norte e em Águas Claras, mais de 600 atendimentos foram registrados.

* Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

    Por Walkyria Lagaci
    postado em 27/08/2025 15:35
    x