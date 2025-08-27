Na Sua Hora estará no Terraço Shopping com atendimento noturno

O projeto Na Sua Hora oferece uma série de serviços públicos - (crédito: Divulgação: Sejus-DF)

O projeto itinerante Na Sua Hora estará no estacionamento do Terraço Shopping, no Cruzeiro, nesta quarta-feira (27/8) e quinta-feira (28/8), das 16h às 22h. A iniciativa, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), leva serviços públicos gratuitos em período noturno para a população.

O intuito do programa é ampliar o acesso a serviços fundamentais para indivíduos que vivem em regiões onde não há unidades fixas do Na Hora.

Durante os dois dias, a carreta do Na Sua Hora oferecerá suporte de órgãos como INSS, Detran-DF, Caesb, Procon, Defensoria Pública do DF e BRB Mobilidade, entre outros.

O horário estendido permite o atendimento de pessoas que não conseguem resolver pendências durante o expediente comercial. Nas edições anteriores, no Lago Norte e em Águas Claras, mais de 600 atendimentos foram registrados.

