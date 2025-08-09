InícioCidades DF
SÃO SEBASTIÃO

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com veículo

Motociclista sofreu traumatismo cranioencefálico, sangramento no ouvido e múltiplas escoriações. Desorientado, foi encaminhado de helicóptero ao Hospital de Base

Motociclista é atendido e imobilizado em maca por bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste sábado (9/8), uma colisão envolvendo uma moto Honda/CG e um carro VW/Voyage deixou um motociclista gravemente ferido no bairro Morro Azul, em São Sebastião. A vítima precisou ser transportada de aeronave pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base. 

  • Motociclista é atendido e imobilizado em maca por cinco bombeiros
    Motociclista é atendido e imobilizado em maca por cinco bombeiros Divulgação/CBMDF
  • Motociclista é atendido e imobilizado em maca por bombeiros
    Motociclista é atendido e imobilizado em maca por bombeiros Divulgação/CBMDF

O motociclista, de cerca de 20 anos, apresentava possível fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento na região do ouvido e múltiplas escoriações. Ele estava consciente, porém desorientado. Após estabilização, foi encaminhado ao hospital

O condutor do carro foi avaliado no local e não apresentou ferimentos, dispensando transporte hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Confira o vídeo do momento do resgate: 

Por Letícia Mouhamad e Carlos Silva
postado em 09/08/2025 11:22
