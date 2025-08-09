Motociclista fica gravemente ferido após colisão com veículo

Motociclista é atendido e imobilizado em maca por bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste sábado (9/8), uma colisão envolvendo uma moto Honda/CG e um carro VW/Voyage deixou um motociclista gravemente ferido no bairro Morro Azul, em São Sebastião. A vítima precisou ser transportada de aeronave pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base.





O motociclista, de cerca de 20 anos, apresentava possível fratura na perna esquerda, traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento na região do ouvido e múltiplas escoriações. Ele estava consciente, porém desorientado. Após estabilização, foi encaminhado ao hospital.

O condutor do carro foi avaliado no local e não apresentou ferimentos, dispensando transporte hospitalar. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Confira o vídeo do momento do resgate:



