Homem é preso após incendiar bambuzal no Parque da Cidade

Homem foi detido por vigilantes e entregue à polícia após colocar fogo em área próxima ao Estacionamento 10

Homem é preso após incendiar bambuzal no Parque da Cidade - (crédito: PMDF)
Um homem de 30 anos foi preso, na noite de terça-feira (26/8), depois de atear fogo em um bambuzal no Parque da Cidade, próximo ao Estacionamento 10. Equipes do Grupo Tático de Ações Motociclísticas (GTM 21) foram acionadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e, ao chegarem ao local, encontraram o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) combatendo as chamas. Segundo testemunhas, o suspeito havia sido contido por seguranças do parque. Um vigilante relatou ter flagrado o homem incendiando a vegetação.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o ato e afirmou ter colocado fogo nos bambuzais porque, segundo ele, “queria curar o pé”. Ele foi levado à 1ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como crime ambiental.

De acordo com levantamento da PMDF, o detido possui antecedentes por uso e porte de drogas, ameaça, tentativa de furto, violação de domicílio, entre outros registros. 

Por Mariana Saraiva
postado em 27/08/2025 16:38
x