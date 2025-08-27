Fraude bancária: criminosos deram golpes no DF e em SP estimados em R$ 2 milhões

Carros de luxo, motos, celulares e computadores avaliados em R$ 624 mil foram apreendidos pela PCDF em operação - (crédito: PCDF/Divulgação)

Carros, motos, celulares e computadores avaliados em R$624 mil foram apreendidos em ações contra dois grupos criminosos envolvidos em fraudes bancárias no Distrito Federal e em São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os esquemas causaram prejuízo de quase R$2 milhões a instituições financeiras.

Ao todo foram cumpridas 11 ordens judiciais de busca e apreensão por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). De acordo com a corporação, o primeiro grupo contava com funcionários de uma instituição financeira que teriam participado de um esquema que usava documentos falsos para a contratação irregular de empréstimos consignados. O golpe resultou em um prejuízo estimado de R$ 1,8 milhão. A Justiça determinou o bloqueio de R$1,8 milhão de cada um dos três investigados.

No segundo, os criminosos alteravam dados cadastrais de clientes para emissão ilícita de cartões de crédito e contratação fraudulenta de empréstimos. Entre os suspeitos está um ex-funcionário da instituição bancária, apontado como um dos responsáveis por movimentações que geraram perdas de R$195 mil.

As investigações seguem em andamento, e os bens apreendidos serão periciados para confirmar a origem ilícita.