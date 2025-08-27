InícioCidades DF
SUSTO

Metrô é atingido por pedra no DF; janela quebra e trem é recolhido

Caso ocorreu no momento em que o vagão passava entre as estações Águas Claras e Arniqueiras na noite desta quarta-feira (27/8)

Em um vídeo, é possível ver a janela quebrada - (crédito: Reprodução Instagram)
Em um vídeo, é possível ver a janela quebrada - (crédito: Reprodução Instagram)

Passageiros do metrô levaram um susto na noite desta quarta-feira (27/8). Por volta das 18h30, horário de grande movimentação no transporte coletivo no Distrito Federal, entre as estações de Águas Claras e Arniqueiras, uma pedra foi atirada em um dos vagões e quebrou uma janela. Relatos indicam que após alguns minutos parado, o metrô seguiu o trajeto.

Procurado pelo Correio, o Metrô-DF confirma o caso e pontua que o trem atingido já foi recolhido para a manutenção. A assessoria da companhia acrescentou que ainda não há informações sobre quem atirou a pedra e se alguém se feriu.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a destruição do vidro.  


Saiba Mais

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 27/08/2025 20:06
x