Começa nesta sexta-feira (29/8) a 33ª ExpoAbra; entrada é gratuita

Amado Batista será uma das atrações do evento. Ele se apresenta em 5 de setembro - (crédito: Divulgação )

A 33ª ExpoAbra tem abertura oficial nesta sexta-feira (29/8), no Parque de Exposições Granja do Torto. Com entrada gratuita, o evento espera receber cerca de 100 mil pessoas até o encerramento, em 7 de setembro. Essa edição reúne atividades voltadas ao agronegócio e atrações culturais, entre elas, exposição e venda de animais, como equinos e bovinos de elite; rodeios; palestras; leilões; comercialização de equipamentos agrícolas e gastronomia.

Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Distrito Federal, a ExpoAbra também tem espaço para o lazer. Ao todo, serão 26 shows com atrações nacionais e regionais. A área Happy Hour Cultural reúne, de 30 de agosto a 7 de setembro, apresentações de artistas regionais como Dani Borges, Wesley Nunes e Os Caras do Modão. Os shows com artistas nacionais têm início no dia 4 e vão até 7 de setembro, com performances de nomes como Pablo (4/9), Edson e Hudson (4/9), Amado Batista (5/9) e Evoney Fernandes (5/9).

"Oferecemos uma grande variedade de atividades. Ao mesmo tempo que é um grande desafio, também traz uma grande satisfação. É um evento multifacetado, voltado para a família e para o produtor", destaca William Barbosa, coordenador de eventos do Parque de Exposição Granja do Torto.

A feira é promovida pelo Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto (PGT), pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento (Seagri-DF), com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), empresas privadas, organizações e associações de criadores de animais e de produtores rurais.

Serviço

33° ExpoAbra

Data : 29 de agosto a 7 de setembro

: 29 de agosto a 7 de setembro Horários : de segunda a sexta-feira, os portões abrem às 8h e fecham às 22h. Aos sábados e domingos, o horário se estende até as 2h.

: de segunda a sexta-feira, os portões abrem às 8h e fecham às 22h. Aos sábados e domingos, o horário se estende até as 2h. Local : Parque de Exposições Granja do Torto



: Parque de Exposições Granja do Torto Programação e mais informações : pelo site ExpoAbra de Brasília Oficial

: pelo site ExpoAbra de Brasília Oficial Entrada gratuita

