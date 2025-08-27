Sol Nascente recebe Parada LGBTQIA+ neste domingo (31/8)

O Sol Nascente recebe, neste domingo (31/8), a partir das 14h, a quarta edição da Parada LGBTQIA+. A concentração será realizada na Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol e o percurso segue pela Avenida VC 311, passando pelo Restaurante Comunitário, Quadra 209 e retornando à sede da Administração. O acesso é gratuito. Trio elétrico, shows de drag queens, sets de DJs e falas de ativistas fazem parte da programação do evento.

As drag queens Lee Brandão, Elloa Negrinny, Type, Gaby Luzon, Athena Lapontierre, Verônica Strass e Havenna Wandelookx se apresentam em trio elétrico. Depois, os DJs Sarah Gouvea e Generus Raul, Robert Evhann, Hélio, Félix, Remi, Pinkineia e Johnn seguem até o final do evento.

A edição deste ano segue o tema "A Periferia Também é Arco-íris: Força, Orgulho e Resistência". O Sol Nascente é a região administrativa mais recente do Distrito Federal, tendo se separado de Ceilândia em 2019. De acordo com dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região é a segunda favela mais populosa do Brasil, com 70 mil moradores.

Serviço

Parada LGBTQIA+ do Sol Nascente/Pôr do Sol

Neste domingo (31/8), a partir de 14h, com concentração na Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol. Acesso gratuito. Classificação indicativa livre.