Cantora brasiliense faz show gratuito em homenagem a Rosa Passos

Os brasilienses poderão prestigiar gratuitamente, no próximo dia 5 de setembro, uma homenagem à cantora Rosa Passos. A cantora, compositora e produtora musical Fernanda Cabral se apresenta na Casa Thomas Jefferson da Asa Sul trazendo o show inédito Com Passos a Rosa, uma celebração à artista.

O show reúne grandes composições de Rosa, como Dunas, Verão, Samba sem você, Juras entre outras, além de canções que tiveram influência e interpretações únicas na voz da cantora como Vestido de Bolero ou Vatapá, de Dorival Caymmi.

Fernanda também apresentará suas próprias composições: Desenho dos Sonhos. do álbum Tatuagem Zen, e Praianos, também título do seu primeiro trabalho discográfico, uma parceria com o cantor e compositor Chico César. Na ocasião, Fernanda apresentará, pela primeira vez ao vivo, a nova parceria dos dois intitulada Flor d’água, que fará parte do seu próximo álbum.

Entre os músicos que participam do show estão nomes do cenário musical de Brasília, como o violonista Leo Bleggi, que assina a direção musical junto à cantora, o pianista André Duqueviz, o contrabaixista Luis Porto e o baterista Misael Barros.

Sobre a artista

Em mais de duas décadas trabalhando como cantora e compositora, Fernanda Cabral construiu carreira internacional na Europa e Japão. Em 2009, foi convidada pelo músico espanhol Carlos Núñez para interpretar canções do CD Alborada do Brasil, em sua turnê internacional. No mesmo ano, integrou a equipe do filme A Pele que Habito, do diretor Pedro Almodóvar, como preparadora vocal.

Em 2011, lançou seu primeiro disco, Praianos, totalmente autoral, com a participação especial de Chico César como cantor e coautor em duas faixas. Em 2019 voltou a fazer turnê pela Europa. Apresentou seu repertório de carreira e novas composições, como a parceria com Fernando Brant em Minha Estrela, até mostrar, pela primeira vez na Europa em 2019, as novas músicas na turnê Tatuagem Zen — Voz e Violão, com convidados especiais, em diferentes cidades da Espanha, Portugal e França.

Ganhou destaque como a primeira mulher da Região Centro-Oeste a vencer o Prêmio Profissionais da Música (PPM) de Melhor Produtora (2022) e também venceu na categoria de Melhor Trilha Sonora de Cinema (2025).

Oficina

Entre os dias 22 e 28 de setembro, Fernanda Cabral ministrará, junto com o produtor e compositor Swami Jr, a oficina gratuita Produção Musical — Criação e Tecnologia. A proposta da oficina une arte, tecnologia e processo criativo como base formativa. O objetivo principal é promover a qualificação técnica em áudio para profissionais nas seguintes áreas de atuação: produção musical, técnica de gravação, mixagem e masterização, além de ampliar a qualificação no DF, estimulando o interesse e aprendizado de estudantes e profissionais da área.

Produção Musical — Criação e Tecnologia se desenvolve a partir de canções previamente compostas por Fernanda Cabral. É a partir das necessidades de produção dessas, que músicos convidados participarão nas gravações, com seus instrumentos: bateria, baixo, sopro, violão entre outros, e voz.

Dessa forma, as produções serão conduzidas ao longo da oficina, de acordo com as diferentes necessidades técnicas. A proposta dialógica une teoria à prática, onde todo o conteúdo é desenvolvido de forma a criar uma relação de entendimento prático do conteúdo exposto por Swami Jr.

A oficina será realizada em dois grupos e dois turnos: tarde e noite. É necessária inscrição prévia, atendendo aos pré-requisitos necessários. O formulário de inscrição está disponível na página de Instagram do projeto.

Swami Jr é instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro. Atua como diretor musical de grandes artistas, como Toninho Ferragutti, Zizi Possi, Chico César e da cantora cubana Omara Portuondo. Em 2008, venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria Projetos Especiais pelo álbum que produziu para Maria Bethânia e Omara Portuondo.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Swami Jr ministrará oficina de produção musical em setembro no Distrito Federal (foto: Divulgação )

Serviço

Show Fernanda Cabral – Com Passos a Rosa

Local: Casa Thomas Jefferson (Auditório)

Endereço: Asa Sul: Quadra SEPS 706/906, Brasília - DF, 70390-065.

Dia: 5 de setembro às 20h. Entrada Gratuita.

Oficina “Produção Musical – Criação e Tecnologia”

Para quem é? Profissionais da cidade que atuem nas seguintes áreas musicais: criação e produção musical, técnica de gravação, mixagem e masterização.

Faixa etária? de 20 a 65 anos de idade.

Como se inscrever? Acesse o formulário de inscrição no link da bio do Instagram do Projeto: https://www.instagram.com/producaomusicalarte/

Vagas disponíveis? 15 para grupo matutino e 15 para grupo noturno.

Local: Refinaria Estúdios (supervisão técnica: Alan Pinho)

Endereço: SCLRN 716 Bloco E Loja 62, Asa Norte