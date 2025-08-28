Condenado por estuprar filho é preso em Águas Claras após dois anos foragido

Condenado por estuprar filho de 4 anos é preso em Águas Claras após dois anos foragido - (crédito: PF)

Um homem condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso, nesta quinta-feira (28/8), em Águas Claras. O crime ocorreu em 2015, em Teresina (PI), e a vítima foi o próprio filho do condenado, que tinha 4 anos de idade na época.

Foragido havia cerca de dois anos, ele foi localizado em um condomínio e detido pelo Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal em Brasília. A ação contou com apoio da Diretoria Especializada em Operações Policiais da Polícia Civil do Piauí (DEOP), do Núcleo de Capturas da Delegacia da PF em Parnaíba (PI) e do Núcleo de Capturas da Superintendência da PF no Distrito Federal.

O caso ganhou repercussão nacional pela gravidade do crime. O homem foi condenado em 2018, mas recorreu em várias instâncias. Em 2023, a 5ª Vara Criminal de Teresina expediu a ordem de prisão definitiva.