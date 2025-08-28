InícioCidades DF
PRISÃO

Condenado por estuprar filho é preso em Águas Claras após dois anos foragido

Homem cumprirá pena de mais de 22 anos de reclusão. Crime ocorreu em Teresina (PI) e ganhou repercussão nacional pela gravidade do caso

Condenado por estuprar filho de 4 anos é preso em Águas Claras após dois anos foragido - (crédito: PF)

Um homem condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso, nesta quinta-feira (28/8), em Águas Claras. O crime ocorreu em 2015, em Teresina (PI), e a vítima foi o próprio filho do condenado, que tinha 4 anos de idade na época.

Foragido havia cerca de dois anos, ele foi localizado em um condomínio e detido pelo Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal em Brasília. A ação contou com apoio da Diretoria Especializada em Operações Policiais da Polícia Civil do Piauí (DEOP), do Núcleo de Capturas da Delegacia da PF em Parnaíba (PI) e do Núcleo de Capturas da Superintendência da PF no Distrito Federal.

O caso ganhou repercussão nacional pela gravidade do crime. O homem foi condenado em 2018, mas recorreu em várias instâncias. Em 2023, a 5ª Vara Criminal de Teresina expediu a ordem de prisão definitiva.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 28/08/2025 18:02
